गुलाबो के कालबेलिया नृत्य पर सर्द रात में थिरका कोलकाता

Kolkata dances at Gulabo's Kalbeliya dance in the cold night---राजस्थान की विश्वविख्यात कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा की प्रस्तुति पर झूम उठे दर्शक, प्रभा खेतान फाउंडेशन का सुर और साज, अपनी भाषा-अपने लोग कार्यक्रम, घूमर, कालबेलिया, 7 मटकी नृत्य सहित लोकनृत्यों पर कलाकारों ने बटोरीं तालियां