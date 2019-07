West Bengal, Kolkata Metro : अब मेट्रो यात्री स्टेशन पर स्टाफ टॉयलेट का कर सकते हैं इस्तेमाल

- कोलकाता के मेट्रो स्टेशनों (Kolakata Metro Station) पर रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब से मेट्रो यात्रियों को स्टेशन से निकलकर बाहर शौचालय (Toilet) जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे मेट्रो स्टेशन पर मौजूद स्टाफ टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। (Now passengers can use staff toilets in Metro Station)