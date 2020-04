CORONA ALERT: महानगर समेत आसपास के इलाकों में लॉकडाउन बन गया मजाक

WEST BENGAL CORONA ALERT: Lockdown became a joke in the surrounding areas including the metro, महानगर समेत आसपास के इलाकों में लॉकडाउन बन गया मजाक,कहीं भी सोशल डिस्टेंस नहीं , गंभीर नहीं हैं लोग