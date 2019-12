ममता की मुट्ठी से निकला बंगाल, वोटबैंक बचाने जारी है उत्पात: भाजपा का बड़ा हमला

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में लगातर तीसरे दिन जारी हिंसा, आगजनी, तोडफ़ोड़ और सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धमेन्द्र प्रधान ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। प्रधान ने रविवार को किए गए ट्वीट में कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर बिना की जा रही हिंसा, सरकारी सम्पति को पहुंचाए जा रहे नुकसान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह जानने के बाद कि बंगाल पर उनकी पकड़ खत्म हो गई है दीदी अपने एक मात्र बचे वोटबैंक की ओर से की जा रही मनमानी को राज्य का संरक्षण दे रही हैं।

वहीं एक अन्य केन्द्रीय मंत्री व आसनसोल से भाजपा के सांसद बाबुल सुप्रियो ने गत तीन दिनों से जारी हिंसा के लिए सीधे ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया है कि क्या यह सच नहीं है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे हुए हैं। कोई है जो इस बात को अस्वीकृत कर सकता है। क्या यह सच नहीं है कि कल यानि शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी दीदी के निर्देश व प्रेरणास्वरूप अलग अलग जगहों पर लोगों को चिन्हित कर बहुत सी जगहों पर जबरन बुलाकर हिंसक आंदोलन किया, आग लगाई, बंगाल को अशांत किया।

वहीं बंगाल में भाजपा के संगठन विस्तार में लगे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी राज्य में जारी हिंसा पर तीखा ट्वीट किया। विजयवर्गीय ने कहा कि जो ये सवाल उठा रहे हैं कि एनआरसी क्यों जरुरी है, तो उन्हें बंगाल की की हालत पर नजर डालना चाहिए! यहां हिंसा और आगजनी की घटनाओं में वही घुसपैठिए संलग्न हैं, जिन्हें ममता बनर्जी ने वोट बैंक की खातिर राज्य में बसा रखा है! इन्हें खदेडऩे के लिए ही ऐसा कानून जरुरी है!

अपने एक अन्य ट्वीट में विजयवर्गीय ने बंगाल में बांग्लादेश से लगे सभी जिलों में घुसपैठियों की ओर से धर्म विशेष के घरों में लूटपाट और आगजनी किए जाने की बात कही है।

वहीं एक अन्य केन्द्रीय मंत्री व आसनसोल से भाजपा के सांसद बाबुल सुप्रियो ने गत तीन दिनों से जारी हिंसा के लिए सीधे ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया है कि क्या यह सच नहीं है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे हुए हैं। कोई है जो इस बात को अस्वीकृत कर सकता है। क्या यह सच नहीं है कि कल यानि शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी दीदी के निर्देश व प्रेरणास्वरूप अलग अलग जगहों पर लोगों को चिन्हित कर बहुत सी जगहों पर जबरन बुलाकर हिंसक आंदोलन किया, आग लगाई, बंगाल को अशांत किया।

वहीं बंगाल में भाजपा के संगठन विस्तार में लगे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी राज्य में जारी हिंसा पर तीखा ट्वीट किया। विजयवर्गीय ने कहा कि जो ये सवाल उठा रहे हैं कि एनआरसी क्यों जरुरी है, तो उन्हें बंगाल की की हालत पर नजर डालना चाहिए! यहां हिंसा और आगजनी की घटनाओं में वही घुसपैठिए संलग्न हैं, जिन्हें ममता बनर्जी ने वोट बैंक की खातिर राज्य में बसा रखा है! इन्हें खदेडऩे के लिए ही ऐसा कानून जरुरी है!

अपने एक अन्य ट्वीट में विजयवर्गीय ने बंगाल में बांग्लादेश से लगे सभी जिलों में घुसपैठियों की ओर से धर्म विशेष के घरों में लूटपाट और आगजनी किए जाने की बात कही है

Mindlessly damaging public property and endangering lives in the name of protest is deplorable.



The realisation that her grip on Bengal has been lost, Didi @MamataOfficial is resorting to state sponsored vandalism to protect her only remaining #VoteBank in #WestBengal. pic.twitter.com/4CP0B5n3Wl