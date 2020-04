मारवाडिय़ों को लेकर अपशब्द समाज गुस्से में

कोलकाता. एक निजी टीवी चैनल में तृणमूल समर्थक पैनलिस्ट के मारवाड़ी समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक विवाद के बाद समाज रोष में है। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने बयान पर गहरी आपत्ति व्यक्त की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से बयान की शिकायत की गई है। मामले को तूल पकड़ते देख तृणमूल कांग्रेस ने सफाई दे दी है। पैनलिस्ट के बयान को पार्टी का मत होने से इंकार करते हुए मारवाड़ी समाज के राज्य में विकास की भूमिका की बात कही है।

बयान आधारहीन व आपत्तिजनक

दीदी, यह क्या है। तृणमूल प्रवक्ता मारवाड़ी समाज पर कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के आधारहीन व आपत्तिजनक बयान नहीं सहे जा सकते, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सार्वजनिक तौर पर बयान की निंदा करनी चाहिए। इस समय देश की एकता आवश्यक है, इस तरह के भेदभाव बढ़ाने वाले बयान नहीं। इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक बयान का स्वागत करते हैं।

सीताराम शर्मा, अध्यक्ष भारत चेम्बर ऑफ कॉमर्स





.@republic Disappointing that fringe individual ideas are masqueraded as party views. We strongly object to such comments. Bengal is 2nd home for the Marwari community. AITC believes in preserving an all-inclusive Bengali culture where every community has an equal stake in it.