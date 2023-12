West Bengal: हावड़ा के झुग्गी बस्ती में आग, 100 झोपड़ियां जलकर राख

Submitted by:

West Bengal हावड़ा के बेंटर थाना क्षेत्र के इच्छापुर इलाके की बस्ती में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई झोपड़ियां जलकर ख़ाक हो चुकी थी।

100 huts burnt in a massive fire broke out in Howrah