Newtown Murder Case: फिरौती नहीं दी तो हत्या, सूटकेस में मिला MBBS अभ्यर्थी का शव

कोलकाताPublished: Oct 06, 2023 06:45:13 pm Submitted by: Mohit Sabdani

कोलकाता। कोलकाता (Kolkata) के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन (Newtown) में शुक्रवार को एक MBBS अभ्यर्थी (MBBS Aspirant) का शव उसके किराए के आवास से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को 19 वर्षीय साजिद हुसैन का शव एक सूटकेस (Deadbody found in Suitcase) में सेलो टेप से बंद पड़ा मिला। जिस किराए के मकान में साजिद रहता था, उसके मालिक गौतम सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। MBBS Aspirant deadbody found in suitcase in Newtown Kolkata

Newtown Murder Case: फिरौती नहीं दी तो हत्या, सूटकेस में मिला MBBS अभ्यर्थी का शव