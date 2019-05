ममता बनर्जी पर मेम बनाया तो 14 दिनों के लिए जेल भेजी गई यह भाजपा नेता

Freedom of expression is dead in @MamataOfficial's Bengal if someone can get arrested for posting a funny meme on #MamataBanerjee. Priyanka Sharma was arrested in Howrah for the same. We all demand her immediate release! #ISupportPriyankaSharma #MamataMuktBengal @BJYM @BJP4Bengal https://t.co/CqCvLkROkp— Chowkidar Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) May 11, 2019 कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर अपनी फेसबुक पोस्ट में मेम बनाने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता को १४ दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण के बाद भाजयुमो नेता प्रियंका शर्मा के समर्थन में ट्वीटर पर हैशटेग ट्रेंड करने लगा। जिसमें पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी ट्वीट कर प्रियंका की तत्काल रिहाई की मांग की है। दरअसल गुरुवार को हावड़ा में भाजयुमो की कनवेनर प्रियंका शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के मीट गाला वाले लुक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संपादित फोटो पोस्ट किया था। जिसकी शिकायत तृणमूल कांग्रेस ने हावड़ा पुलिस से की थी। पुलिस ने साइबल क्राइम की धारा के तहत प्रियंका शर्मा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे १४ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भाजयुमो ने प्रियंका की तत्काल रिहाई की मांग की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।