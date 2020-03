डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान से मेट्रो रोकेगा कोरोना वायरस

WEST BENGAL NEWS: METRO WILL CHECK CORONA VIRUS BY CAMPAIGN-, विभिन्न स्टेशनों पर पोस्टर और बैनर प्रदर्शित, संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान