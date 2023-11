West Bengal: आखिर कब खत्म होगा पश्चिम बंगाल के मनरेगा श्रमिकों का इंतजार?

कोलकाताPublished: Nov 01, 2023 06:49:29 pm Submitted by: Mohit Sabdani

अभिषेक बनर्जी के पहले दिल्ली और उसके बाद कोलकाता में राजभवन पर धरने के बाद राज्यपाल द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने से राज्य के मनरेगा (MGNREGA) श्रमिकों की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब भी मनरेगा (MGNREGA) श्रमिकों को केंद्र सरकार (central government) द्वारा भुगतान का इंतजार हैं।

MGNREGA payment dispute between west bengal & central government may resolved soon

