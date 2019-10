कभी नक्सली रहे मिथुन चक्रवर्ती अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में

कोलकाता.

बॉलीवुड (Bollywood) में अपने डिस्को मूव के सहारे सनसनी फैलाने वाले मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakroborty) अपने फिल्मी करियर से पहले नक्सल विचारधारा ( Naxalism )के समर्थक थे। फिल्म का करियर जम गया उसके बाद उन्हें माकपा (cpim) के नेता सुभाष चक्रवर्ती का करीबी बताया जाता था। वाममोर्चे के अवसान के बाद वे तृणमूल कांग्रेस (Trimool Congress )के राज्यसभा सांसद बने। सारदा चिटफंड (Sardha Chit Fund) से नाम जुडऩे के बाद मिथुन दा ने राजनीति से तौबा कर ली। अब 70 साल की दहलीज पर पहुंचे बॉलीवुड के इस स्टार ने अचानक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के मुख्यालय (RSS headquqrter) में जाकर तमाम तरह की चर्चा को जन्म दे दिया है। कोई इसे उनके भारतीय जनता पार्टी (BJP) के करीब जाने की कवायद बता रहा है तो कोई महज औपचारिकता कह रहा है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने संघ पदाधिकारियों से हुई मुलाकात में की गई चर्चा पर कुछ भी नहीं कहा है।

गुरुवार को संघ मुख्यालय में की भागवत से मुलाकात

350 से ज्यादा फिल्में कर चुके बॉलीवुड स्टार मिथुन दा ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय में जाकर सरसंघचालक प्रमुख डॉ. मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात लगभग आधे घंटे की थी। इसके बाद मिथुन रेशमबाग में हेडगेवार स्मृति गए जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा का अभिवादन किया। द्रिवतीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर की समाधि के दर्शन किए।

The real rock star of Indian cinema, Mithun Chakrobarthy, the man who took the fame of Indian art beyond the iron curtains of Soviet Union, visited @RSSorg headquarters, Nagpur today. pic.twitter.com/faQdGSPQc6