mob lynching case: 17 arrest in west bengal : बच्चा चोरी के शक में पीट-पीटकर हत्या, 17 गिरफ्तार

mob lynching case: 17 arrest in west bengal : बच्चा चोरी के शक में पीट-पीटकर हत्या, 17 गिरफ्तार

Man Lynched by Mob on Suspicion of Child-lifting; 17 Arrested