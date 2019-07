West Bengal, Malda...90 lakhs notes seized : लॉरी से 90 लाख से अधिक की नकदी जब्त, चालक गिरफ्तार

कोलकाता. मालदह (Malda) जिले के इंग्लिशबाजार थाना क्षेत्र के जदुपुर इलाके से एक लॉरी से 90 लाख रुपए से अधिक के नकद बरामद किए गए। (More than 90 lakhs notes seized) ये सभी नोट 2 हजार व 500 के हैं। (Notes are of 2oo0 and 500) पुलिस ने लॉरी चालक उमर फारुख (Lorry Driver Umar Farooq) को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार (Tuesday) की देर रात पुलिस को खबर मिली थी कि इलाके में किसी अवैध सामान की तस्करी होने वाली है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस उक्त रुटों से जाने वाली गाडिय़ों की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर (Uttar Dinajpur) से आ रही एक खाली लॉरी को रोका और उसकी तलाशी शुरू कर दी। उनकी तलाशी के दौरान उन्होंने देखा कि गाड़ी के कैबिन से एक युवक कूदकर भाग रहा है। इसके बाद पुलिस वालों ने तत्परता के साथ लॉरी चालक को रोका और उसकी सीट की तलाशी शुरू की तो उसके सीटे के नीचे से रुपयों से भरा बस्ता मिला। बस्ते में केवल नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। पुलिस ने तत्परता के साथ लॉरी चालक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी।

जिला पुलिस अधिक्षक आलोक रजोरिया ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर पाकर पुलिस ने नकदी के साथ लॉरी चालक को गिरफ्तार किया है। वह रुपए कहां से लाया और कहां ले जा रहा था, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसके केबिन से फरार हुए युवक के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।