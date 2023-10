West Bengal News: जलपाईगुड़ी में बाढ़ के साथ बहकर आया मोर्टार बना मौत का कारण

West Bengal News: जलपाईगुड़ी में बाढ़ के साथ बहकर आया मोर्टार बना मौत का कारण

कोलकाताPublished: Oct 06, 2023 07:24:53 pm Submitted by: Mohit Sabdani

जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल (west Bengal) के जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी में बाढ़ के साथ बहकर आए मोर्टार शेल (Mortar shell swept away with flood) फटने से दो लोगों की मौत तो वहीं चार अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एक आठ वर्षीय बालक भी शामिल है। पुलिस के अनुसार यह मोर्टार शेल (Mortar shell) सेना के जवानों का है जो सिक्किम में बादल फटने और बाढ़ (flood) आने के कारण बहकर यहां आ गया। Mortar shell swept away with flood cause death in West Bengal

