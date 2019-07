mother firiing on son who qurrel his wife : बहू को गाली देने पर पुत्र को मारी गोली, मां गिरफ्तार

- गोलाबाड़ी थाना(golabari ps) इलाके के नंद लाल मित्रा लेन(nandlal mitra lane) में सनसनी

हावड़ा

मां (mother)ममता (love of mother )की मूरत(The idol) होती है, लेकिन एक मां ने बहू को गाली देने पर पिस्टल (pistol)से पुत्र को सोमवार (mondey)को गोली मार दी। गोली उसके पेट में जा लगी। इसके बाद अपने किए पर पछतावा करते हुए वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह घटना गोलाबाड़ी थाना इलाके के नंद लाल मित्रा लेन की है। पुलिस घायल मनोज शर्मा उर्फ टिंकू(45)(manoj sharma ) को पहले हावड़ा सदर अस्पताल(howrah distric hospital) ले गई। उसके बाद उसे कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल(sskm hospital) में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत संगीन बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर गोलाबाड़ी थाना(golabari police station) के प्रभारी (incharge of ps)ज्ञानदेव प्रसाद साव (gayandeo prasad shaw)अपनी टीम के साथ पहुंचे। घटना स्थल से दो देशी पिस्टल (two pistols)और चार कारतूस(four ammunation) बरामद (seized)किए गए हैं। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। गोली मारने वाली महिला(woman) को देखने के लिए भारी भीड़ दिखी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस का दावा है कि मनोज के सम्पर्क आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से थे। आरोपी रेनू शर्मा(renu sharma) को पुलिस ने गिरफ्तार(arrest) कर लिया है। थाने में उससे पूछताछ कर रही है। इस दौरान मनोज (manoj)की पत्नी (wife)बेबी शर्मा(baby sharma) से भी पुलिस पूछताछ कर पूरी घटना की जानकारी एकत्र कर रही है। घटना के संबंध में रेनू शर्मा(renu sharma) ने बताया कि प्रतिदिन मनोज शराब पीकर पड़ा रहता था। सोमवार को वह दोनों पिस्टल व कारतूस लेकर घर में आया। इसको लेकर पहले पत्नी बेबी शर्मा से उसका झगड़ा हुआ। पत्नी ने देशी पिस्टल देख कर उससे कहा कि यह सब क्या है। इसके बाद मनोज ने कहा कि यह मेरे एक साथी ने रखने के लिए दी है। इसी को लेकर पत्नी से उसका सोमवार को घर में झगड़ा हुआ। वह पत्नी को गाली गलौज देने लगा। इस पर उसकी मां रेनू शर्मा ने कहा कि तुम बहू को गाली मत दे वह ठीक बोल रही है। इसको लौटा दे। इसके बाद ही मनोज नाराज हो गया उसने तुरंत अपनी मां को डराने के लिए पिस्टल को हाथ में ले लिया और कहा कि वह खुद को गोली मार देगा। इसके बाद ही उसकी मां ने कहा कि गोली मार लेगा तो मार ले। मैं डरती नहीं हूं। इसके बाद ही मनोज ने अपनी पिस्टल अपनी मां के हाथ में दे दी और कहा कि तुम मुझे गोली मार दे। आवेश में आकर उसने बेटे पर गोली चला दी। इसके बाद वह बिलख बिलख कर रोने लगी। पड़ोसी पहुंचे और देखा कि मनोज जमीन पर गोली लगने के कारण तड़प रहा है। पुलिस उसे हावड़ा अस्पताल ले गई। पुलिस मनोज शर्मा के मोबाइल के कॉल डिटेल को जांच कर रही है। पता लगा रही है कि दो पिस्टल और कारतूस कहां से मिले। उपनिरीक्षक (sub inspecter)आशुतोष राय(ashutosh rai) ने मनोज के बारे में लोगों से जानकारी ली।