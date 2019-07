Mother was beaten to death without giving money to EMI: ईएमआई के पैसे नहीं देने पर मां को पीटकर मार डाला

ईएमआई के पैसे नहीं देने पर मां को पीटकर मार डाला

- son beat his mother till death in uleberis in Howrah district

उलूबेडिय़ा: accued son arrest by police :आरोपी पुत्र गिरफ्तार

- produce in court the court send 5 day police custody : कोर्ट में पेश कर पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लिया

हावड़ा

mother मां कीmercy ममता का गला घोंटते हुए कथित तौर पर moter cycle EMI दुपहिया की ईएमआई के पैसे नहीं देने पर एक कलियुगी son पुत्र ने अपनी मां mother को beaten पीट पीट कर मार डाला। इस दौरान जो भी उसके बीच आया उसे भी पीटा। यह दिल दहलाने वाली घटना उलूबेडिय़ा सब डिवीजन के rajapur police station राजापुर थाना इलाके के khalisani rathtalla खलीशानी रथतल्ला में thursday morning गुरुवार की सुबह घटी। acussed son arrest by police आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। थाना प्रभारी अजय सिंह ने घटना की पुष्टि की। पुलिस ने मृत mother malti mondel मां का नाम मालती मंडल (56)बताया है। जबकि accused son rakes mondel आरोपी नाम राकेश मंडल(26)बताया है। he work in uleberia jute mill वह उलूबेडिय़ा की जूट मिल में काम करता है। घटना के संबंध में बताया जाता है। बुधवार की रात राकेश ने अपनी मां मालती से दुपहिया की ईएमआई के लिए रुपए मांगे, लेकिन उसने रुपए देने से इंकार कर दिया। राकेश शराब पीकर घर आया था। उसके बाद उसने मां के साथ काफी झगड़ा किया और धमकी दी कि अगर रुपए नहीं देंगी तो वह उसे मार देगा। इसके बाद सो गया। गुरुवार तडक़े तीन बजे वह उठा और अपनी मां से फिर एक बार रुपए मांगने लगा। मां मालती ने देने से इंकार कर दिया। इसके बाद ही वह गुस्से से लाल हो गया। उसने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी, उसके पिता अमित मंडल उठकर बचाने आए तो उन्हें भी पीटने लगा। अमित का भाई लखीकांत मंडल उसे बचाने गया उसे भी पीटने लगा। वह अपनी मां को तबतक पीटता रहा जब वह अचेत हो गई। उसके बाद भी पीटता रहा। अंत में उसे गंभीररूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। घायल चाचा लखीकांत मंंडल ने इसकी जानकारी राजापुर थाना को दी। थाना प्रभारी अजय सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एक साल पहले ही उसने दुपहिया ली थी। उसके बाद से उसकी किस्त जमा करने के लिए प्रत्येक माह अपने माता पिता को डराता धमकाता था। इस दौरान गाली गलौज करता था। अंत में दुपहिया की किस्त के लिए अपनी मां की हत्या ही कर दी।