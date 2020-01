पीएम की घोषणा के बाद भी नहीं बदला नाम, पहली बार दिल्ली में दिखेगी केपीटी झांकी

WEST BENGAL NEWS: Name not changed even after PM's announcement, KPT tableau will be seen in Delhi for the first time--झांकी में नजर आएंगे श्रम--इंजीनियरिंग के नायाब नमूने के तौर पर कोलकाता और हावड़ा को जोडऩे वाले रवींद्र सेतु की पृष्ठभूमि में साइट पर काम करते मजदूर, नजर नहीं आएगी पश्चिम बंगाल की झांकी