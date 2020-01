मोदी के कोलकाता दौरे को लेकर जल, थल, नभ सब पर नजर

कोलकाता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दो दिवसीय कोलकाता दौरा शनिवार से शुरू हो रहा है। वे यहां कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के दो दिवसीय दौरे को लेकर महानगर व आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर मिलेनियम पार्क, रेसकोर्स हेलीपेड व अन्य आयोजन स्थलों पर सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। आकाश में जहां भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर मौजूद रहेंगे वहीं सडक़ों पर एयरपोर्ट से लेकर राजभवन व आयोजन स्थल तक अभेद सुरक्षा गलियारा तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के बेलूर मठ जाने के लिए जलमार्ग का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है।

बताया जाता है किप्रधानमंत्री के दौरे का कई संगठनों ने विरोध करने की घोषणा की है। जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। माकपा नेता मो. सलीम कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री के कोलकाता दौरे में उनका विरोध किया जाएगा। वहीं कई गैर राजनीतिक संगठनों ने भी उनके दौरे में विरोध की तैयारी की है। जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए जिम्मेवार स्पेशल प्रोटेक्शन गु्रप (एसपीजी) की टीम ने उनके कार्यक्रम स्थल, आने जाने के मार्ग की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।

धरोहर इमारतों को करेंगे राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री कोलकाता स्थित ओल्ड करंसी बिल्डिंग, बेलवेडरे हाउस, मेटकाल्फ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इन ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत की है। इन भवनों में मौजूद कला दीर्घाओं का नवीनीकरण भी किया गया है। उनके बेलूर मठ भी जाने की जानकारी मिली है। वे कोलकाता में पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से तैयार किए गए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुंदरवन की 200 आदिवासी छात्राओं के लिए प्रतिलता छात्रा आवास का उद्घाटन करेंगे। जिसका निर्माण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने पूर्वांचल कल्याण आश्रम के साथ मिलकर किया है।

