बंगाल में जहां ध्यान लगाएंगे नरेन्द्र मोदी वहीं के गुरु ने रोका था उन्हें संन्यासी बनने से

कोलकाता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय बंगाल के दौरे पर पहुंच गए हैं। वे यहां कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की ओर आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ऐतिहासिक भवनों को नए स्वरूप में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बेलूर मठ में रविवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे साथ ही वहां के ध्यान सभागार में ध्यान करेंगे। बेलूर मठ और नरेन्द्र मोदी के संबंधों की शुरुआत दशकों पुरानी है। जब भी मोदी कोलकाता आते हैं बेलूर मठ जरूर जाते हैं। इससे पहले वे वर्ष 2015 में बेलूर मठ गए थे। उस समय उनके गुरु स्वामी आत्मास्थानानंद जीवित थे।

आत्मास्थानानंद के बारे में स्वयं मोदी स्वीकार करते हैं कि वे उनके व्यक्तित्व को गढऩे, उन्हें राजनीति के जरिए जन सेवा करने का मंत्र देने वाले थे। कहा तो यह भी जाता है कि साठ के दशक में हावड़ा के बेलूर मठ आए नरेन्द्र मोदी रामकृष्ण मिशन के कार्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यासी बनने की ठान ली। इस दौरान उनके गुरु आत्मास्थानानंद ने उन्हें जन सेवा ही प्रभु सेवा का मंत्र दिया। जिसके बाद मोदी राजनीति की राह में आगे बढ़े।

ट्वीट कर बताया महत्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि वे पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें इस बात का गर्व है कि वे रामकृष्ण मिशन में समय बिताने वाले हैं, यह मौका स्वामी विवेकानंद जयंती के कारण और भी खास हो जा रहा है। यह स्थान उनके लिए विशेष है। लेकिन इसके साथ ही एक विशेष रिक्तता का भी वे अनुभव कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने उन्हें जन सेवा ही प्रभु सेवा का पवित्र सिद्धांत सिखाया वे अब नहीं हैं। रामकृष्ण मिशन में उनकी अनुपस्थिति सोच से परे है। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का वैश्विक मुख्यालय है।

I am excited to be in West Bengal today and tomorrow. I am delighted to be spending time at the Ramakrishna Mission and that too when we mark Swami Vivekananda’s Jayanti. There is something special about that place.

Yet, there will be a void too! The person who taught me the noble principle of ‘Jan Seva Hi Prabhu Seva’, the venerable Swami Atmasthananda Ji will not be there. It is unimaginable to be at the Ramakrishna Mission and not have his august presence!