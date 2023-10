West Bengal news hindi : ओबीसी सूची में बदलाव के लिए एनसीबीसी का पश्चिम बंगाल को नोटिस

कोलकाताPublished: Oct 23, 2023 06:24:15 pm Submitted by: Mohit Sabdani

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने पश्चिम बंगाल (west bengal) में 87 पिछड़े समुदायों को केंद्रीय ओबीसी (obc) सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इन जातियों की स्थिति और नृवंशविज्ञान (समुदाय के व्यवहार और रहन-सहन) का विवरण माँगा हैं। NCBC notice to west bengal government for changes in OBC list

