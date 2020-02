न कोई ट्रेनिंग, न क्लास, फिर भी उस्ता कला में बनाया खास मुकाम....कैसे? जानिए यहां.....

WEST BENGAL NEWS: Neither any training, nor class, yet Usta made a special place in art… how? Know here .....बगैर प्रशिक्षण कला के क्षेत्र में राजस्थानी प्रवासी नीलम सेठिया बढ़ीं आगे, जीते अवार्ड, कला में पारंगत नीलम राजस्थान के महाकवि पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया की हैं पौत्रवधू , ऑयल पेन्टिंग्स, ग्राफिक्स व उस्ता पेन्टिंग्स में अहम मुकाम बनाया