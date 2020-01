बंगाल में भी हुआ निर्भया कांड: दोषियों को सजा-ए-मौत

WEST BENGAL NEWS: Nirbhaya scandal also happened in Bengal: convicts sentenced to death, नाबालिग से गैंगरेप के बाद नृशंस हत्याकांड, 2 दोषियों को फांसी की सजा, हुगली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन सेकंड कोर्ट न्यायाधीश का फैसला, पहले 11 वर्षीया नाबालिग छात्रा को अगवा किया, फिर गैंगरेप बाद में गला दबाकर हत्या। शव की पहचान छुपाने के लिए टुकड़े-टुकड़े करगाड़ दिया था दोषियों ने