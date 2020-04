'No mask, no petrol' system applied to petrol pumps in Bengalबंगाल में पेट्रोल पम्पों पर ‘मास्क नहीं, तो पेट्रोल नही’ की व्यवस्था लागू

CORONA BENGAL ALERT: 'No mask, no petrol' system applied to petrol pumps in Bengal--ऐसे में जो लोग मास्क नहीं पहने होंगे, उन्हें पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है