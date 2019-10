...जब अभिजीत के स्वागत में गूंज उठा एयरपोर्ट

NOBEL LAUREATE ABHIJIT GETS WARM WELCOME AT KOLKATA--मंत्री फिरहाद हाकिम और बंगाल सरकार के कई मंत्रियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत , अभिजीत के कोलकाता आने पर हुआ शानदार स्वागत, फूलों की बरसात , कोलकाता के बॉलीगंज स्थित पैतृक निवास में अपनी मां से मिलने पहुंचे, कोलकाता हवाई अड्डा ‘भारत का गर्व अभिजीत बनर्जी’ के नारों से गूंज उठा