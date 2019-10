पकौड़ा बेचना बुरा नहीं, लेकिन अधिक विक्रेता होने से कीमत है बेहद कम, जानिए यहां किसने कहा ऐसा?

NOBEL LAUREATE ABHIJIT BANERJEE OF KOLKATA SAID, PAKODA MAKING IS NT BAD THING-नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा, अगर भाजपा मांगती यूबीआई आंकड़े तो उसे भी दे देते, भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन से पिछड़ा