West Bengal News: नोबेल पुरस्कार विजेता की मां का निधन, ममता बनर्जी ने जताया शोक

कोलकाताPublished: Nov 03, 2023 05:09:17 pm Submitted by: Mohit Sabdani

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी की मां निर्मला बनर्जी (Nirmala Banerjee) का शुक्रवार को कोलकाता (kolkata) के एक अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया हैं।

Nobel laureate and Economist Abhijeet Banerjee mother Nirmala Banerjee passes away in kolkata

