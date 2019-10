नोबेल विजेता का अगर करना है दीदार, तो चले आइए कोलकाता

NOBEL WINNER OF WEST BENGAL: CM Mamata Meets Abhijit MOM AT HER SOUTH KOLKATA HOME, PREIDENCY ANNOINCED HIS WELCOME CEREMONY DURING KOLKATA VISIT---स्वैग से स्वागत करने को तैयार सिटी ऑफ ज्वॉय , 18 को दिल्ली, 22-23 को कोलकाता की धरती पर कदम रखेंगे नोबेल विजेता , मुख्यमंत्री ममता पहुंची अभिजीत के निवास स्थान, दी मां को बधाई , कोलकाता दौरे के समय अभिजीत को सम्मानित करेगी प्रेसिडेंसी , झीमा कहकर बुलाते थे प्रेसिडेंसी में उनके दोस्त