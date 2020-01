अब स्टेशनों पर चंद सेकंड में ही पकड़े जाएंगे अपराधी, जानिए यहां.....

WEST BENGAL NEWS: Now criminals will be caught in a few seconds at stations, know here .ईस्टर्न रेलवे में पहली बार आसनसोल और दुर्गापुर में होगा इस सिस्टम का प्रयोग, एफआरसी तकनीक पर होगा काम, 259 सीसीटीवी दायरे में कंट्रोल रूम में सिग्नल , आसनसोल मंडल में इस तकनीक के इस्तेमाल, 01 हजार अपराधियों का चेहरा और डाटा अपलोड होगा