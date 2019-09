हिंदी , हिंदू , हिंदुस्तान, भागो मुस्लिम पाकिस्तान यही सोचता है संघ- मो. सलीम

कोलकाता. राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC )को लेकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) में गर्मा रही राजनीति के बीच माकपा नेता मो. सलीम (Md. Salim ) ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ( RSS ), भारतीय जनता पार्टी ( BJP) और तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress ) को निशाने पर लिया है। इन्हें (भाजपा व आरएसएस) को कौन समझाए कि बांग्लादेश का निर्माण बांग्ला भाषियों के लिए हुआ है। बांग्लाभाषी लोग सारे देश में फैले हुए हैं। देश के बंटवारे से पहले से ही हैं। उनका (भाजपा व आरएसएस) ये भी मानना है कि बांग्लाभाषियों के लिए बांग्लादेश है इसलिए वे भारत में क्यों हैं। ऐसा विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मौलिक भूल है। वे जाति- भाषा- धर्म- राष्ट्र को एक कर देते हैं। उनका मानना है कि हिंदी- हिंदू- हिंदुस्तान भागो मुस्लिम पाकिस्तान। सलीम ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरआरएस के सहयोग से ही राज्य में सत्ता परिवर्तन किया था अब वे देख रही हैं कि आरएसएस राज्य में मजबूत हो रहा है तो वे उसपर हमलावर हैं।

ममता भी कर रहीं है एनआरसी का विरोध

तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी एनआरसी का विरोध कर रही हैं। समय समय पर वे इस मसले पर केन्द्र सरकार को चुनौती भी देती रही हैं। बीते हफ्ते सिंथी मोड़ से श्यामबाजार तक उनकी पदयात्रा के बाद उन्होंने कहा था दो करोड़ तो दूर की बात है भाजपा बंगाल के दो लोगों को एनआरसी के नाम पर हाथ लगाकर दिखाए।

भाजपा भी है आक्रामक

वहीं प्रदेश भाजपा के नेता एनआरसी को लेकर आक्रामक भूमिका में हैं। शनिवार को कोलकाता आए केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि ममता बनर्जी क्या खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझती हैं। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष राज्य में एनआरसी लागू करने की बात पर हमेशा ताल ठोकते रहते हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलिया के भाजपा विधायक सुरेन्द्र सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी में यदि बांग्लादेशियों की राजनीति करने का साहस है तो बांग्लादेश जाकर वहां चुनाव लड़ें प्रधानमंत्री बनें। हम भारत में विदेशियों को देश की राजनीति प्रभावित करने नहीं देंगे।

Surendra Singh, BJP MLA from Ballia: If Mamata Banerjee wants to keep Bangladeshis and do politics then she should become the PM of Bangladesh, if she has the courage. We will never tolerate if foreigners come to India, stay here as refugees and influence Indian politics. (14.09) pic.twitter.com/FV1uvuOggh