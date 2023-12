West Bengal: राज्य में नौ महीने बाद कोरोना ने ली जान...कोरोना प्रभावितों की संख्या हुई 11

West Bengal पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना के 692 नए मामले दर्ज किए गए वहीं कोरोना के कारण 6 लोगों की मौत भी हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण 9 महीने बाद मौत का एक मामला सामने आया हैं।

One Dies in West Bengal due to Covid after 9 months