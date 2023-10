West Bengal Weather : दुर्गा पूजा के बीच में ही फिर आ सकती है बारिश

कोलकाता Oct 17, 2023

पिछले दिनों भारी बारिश (rain) से बाढ़ जैसे हालात झेल चुके पश्चिम बंगाल (west bengal) में एक बार फिर बारिश (rain) की सम्भावना है। बंगाल की खाड़ी (bay of bengal) में निम्न दबाव के प्रभाव से नवमी और दशमी के दिन तटीय और आस पास के जिलों में बारिश (rain) होने की सम्भावना है। possibility of rain in west bengal during durga puja due to cyclone forming in bay of bengal

