स्कूलों ने ली ‘प्लास्टिक को ना और सफाई को हां’ की शपथ

WEST BENGAL NEWS: Schools pledge 'No to plastic and Yes to cleanliness', राजस्थान पत्रिका का स्वर्णिम भारत अभियान, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी विद्यालय गल्र्स हाई स्कूल व ब्वॉयज हायर सैकंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित