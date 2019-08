SECURITY GUARD OF SCHOOL IN CUSTODY FOR MISBEHAVE OF BABY: रोती बच्ची को गोद में उठाना पड़ा महंगा, जानिए कहां?

श्रीरामपुर में मासूम से अश्लीलता के आरोप में सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार--आरोप स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड पर लगा --बिफरे अभिभावकों ने किया स्कूल के बाहर प्रदर्शन, पुलिस जीप में तोडफ़ोड़---पुलिस गिरफ्त के बावजूद आरोपी पर हमले की कोशिश