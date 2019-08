दो सप्ताह में ही डगमगाई बैसाखी, अब क्या होगा

चंद ही दिनों में भाजपा से Former Kolkata Mayor and former Minister Shobhan Chatterjee का मोहभंग होता नजर आ रहा है। उनकी महिला मित्र ने बैशाखी बनर्जी ने अचानक संकेत दिया है कि लगातार अपमान से तंग आकर शोभन ने Bjp छोडऩे का मन बना लिया है।