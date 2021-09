शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से ममता के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार

kolkata.

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी (Leader of Opposition Shubhendu Adhikari) एक बार फिर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि पार्टी चाहेगी तो वे भवानीपुर से भी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस संबंध में प्रदेश भाजपा की ओर से फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह भी तय नहीं हुआ है कि भवानीपुर से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। भाजपा नेतृत्व मंगलवार को इस सिलसिले में बैठक करेगा।

नंदीग्राम से ममता बनर्जी को परास्त कर चुके शुभेंदु अधिकारी का कॉन्फिडेंस इन दिनों हाई लेवल पर है। ममता को हराने के कारण ही उनको तोहफे के तौर पर भाजपा ने नेत प्रतिपक्ष का पद दिया है। वे इसे बखुबी निभा भी रहे हैं। भाजपा की ओर से मिली अहमियत को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी को ललकारना शुरू कर दिया है। वे भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फैसला भाजपा नेतृत्व पर छोड़ दिया है।

भवानीपुर में चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा के भीतर भ्रम की स्थिति अब धीरे-धीरे साफ होती जा रही है। अब भाजपा भी चुनाव लडऩे के मूड में हैं। पहले प्रदेश भाजपा के नेता चाहते थे कि कानूनी तरीके से चुनाव को रोका जाए। लेकिन अब वे कानून का सहारा लेकर चुनाव मैदान को छोडऩा नहीं चाहते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार कहा था कि वे चुनाव रोकवाने के लिए कानूनी सलाह के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे भवानीपुर के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा, ''भाजपा कानून की आड़ लेकर मैदान नहीं छोड़ेगी।''



शुभेंदु अधिकारी नहीं होंगे भवानीपुर से भाजपा के उम्मीदवार : दिलीप घोष (Shubhendu Adhikari will not be BJP's candidate from Bhawanipur: Dilip Ghosh)

शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नहीं होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुभेंदु के बयान से पैदा हुई अटकलों को खारिज कर दिया। वेे सोमवार को मिदनापुर में एक समारोह में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभेंदु तो एक बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं और वे कितनी बार हराएंगे। इस बार कोई और ममता बनर्जी को हराएगा।