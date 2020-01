‘.....तो भारत को जगतगुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती’

'..... So no power in the world can stop India from becoming Jagatguru'---देश के मौजूदा हालात पर भागवतकिंकर अनुराग कृष्ण शाी (कन्हैयाजी) की बेबाक टिप्पणी, पत्रिका से खास बातचीत में कहा, संतों का जीवन दर्शन होता है, न कि प्रदर्शन, ......मन मैला--तन उजला, बगुला जैसा भेख, ताते तो काग ही भले, भीतर--बाहर एक