Sundarbans mangrove forest in danger: कोलकाता का सुरक्षा कवच सुन्दरवन मैंग्रोव जंगल पर खतरा

बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात से कोलकाता को बचाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा सुन्दरवन मैंग्रोव जंगल पर खतरा मडराने लगा है। घने मैंग्रोव जंगल का क्षेत्रफल धीरे धीरे घटने लगा है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) कीओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

Sundarbans mangrove forest in danger: कोलकाता का सुरक्षा कवच सुन्दरवन मैंग्रोव जंगल पर खतरा,Sundarbans mangrove forest in danger: कोलकाता का सुरक्षा कवच सुन्दरवन मैंग्रोव जंगल पर खतरा,Sundarbans mangrove forest in danger: कोलकाता का सुरक्षा कवच सुन्दरवन मैंग्रोव जंगल पर खतरा