West Bengal News Hindi: सिंगूर प्लांट में टाटा मोटर्स को हुए घाटे के लिए कौन था जिम्मेदार ?

कोलकाताPublished: Oct 31, 2023 06:36:39 pm Submitted by: Mohit Sabdani

टाटा मोटर्स (tata motors) ने पश्चिम बंगाल (west bengal) में लम्बे समय से चले आ रहे सिंगूर संयत्र (singur plant) विवाद पर बड़ी जीत हासिल करते हुए मध्यस्थता पुरस्कार के रूप में 766 करोड़ रूपए सुरक्षित किए। यह विवाद पिछले 15 साल से चला आ रहा था और अब सोमवार को जाकर इसका निपटारा हो सका।

Tata motors gets compensation of 766 crores for loss incurred at singur plant in west bengal

