अंतिम दर्शन में लोगों की आंखों से छलके आंसू

WEST BENGAL NEWS: Tears trickled out of people's eyes at the last visit, नम आंखों से हजारों ने दी अपने चहेते को अंतिम विदाई, पंचतत्व में विलीन हुआ ऋषभ, हुगली: पूलकार हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था छात्र ऋषभ, अंतिम यात्रा में पुलिस कमिश्नर समेत कई जाने-माने लोग पहुंचे, हुजूम उमड़ा