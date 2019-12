पहले प्याज ने निकाले आंसू अब आलू काट रहा जेब

The first onion extracted tears, now the potatoes are cut into pocket--आलू के दाम ने डाला पॉकेट पर डाका, कालाबाजारी पर रोक लगाए राज्य सरकार, पत्रिका से बातचीत में बोले हुगली वासी