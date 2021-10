बंगाल में छह सौ पेट्रोल पंप के मालिकों ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री बंद कर जताया विरोध

The owners of six hundred petrol pumps in Bengal protested by stopping the sale of petrol and diesel

आधे घंटे तक पेट्रोल पंपों की बिजली रखी गई बंद

-पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ जताई नाराजगी