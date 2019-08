अब इस राज्य में मॉब लिंचिंग की तो पछताना पड़ेगा

The West Bengal (Prevention of Lynching) Bill, 2019 शुक्रवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाले Rajasthan and Manipur के बाद

West Bengal तीसरा राज्य बन गया है।