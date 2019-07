The woman was murdered, thrown into pieces by throwing the dead body in the bag: महिला की हत्या, शव टुकड़े- टुकड़े कर बैग में भरकर गंगा में फेंका

- Two bags recovered from under the Bali Bridge: बाली ब्रिज के नीचे से बरामद हुए दो बैग

-Police in search of other parts of the body: शरीर के अन्य हिस्सों की तलाश में जुटी पुलिस

Howrah district :हावड़ा

bally police station under bally bridge बाली थानान्तर्गत बाली ब्रिज के नीचे गंगा से बरामद किए गए two bags दो बैगों में women head and body some part without leg and hand her cloths found महिला का सिर व धड़ का हिस्सा मिलने से thursday morning गुरुवार की सुबह सनसनी फैल गई। बैग में woman cloths महिला के कपड़े और ueses dragger and knife in muder हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार भी बरामद किए गए। unkwon woman महिला की पहचान नहीं हो पाई है।

पुलिस ने बताया कि jatiaghat जेटिया घाट के समीप सुबह10 बजे दो बैग उफनते देख स्थानीय लोगों को कौतूहल हुआ। पास से देखने पर उनमें खून के निशान दिखाई दिए। पुलिस को सूचित किया गया। बाली पुलिस पहुंची। बैग बाहर निकाल तलाशी लेने पर उसमें महिला का सिर, और उसके शरीर के कुछ हिस्से मिले। दूसरे बैग से कपड़े में लपेटे गई चार भुजाली व एक चाकू मिला। पुलिस का अनुमान है कि महिला की हत्या दो-तीन दिन पहले कर उसके शरीर टुकड़े टुकड़े कर बैग में भरकर गंगा में फेक दिया गया है। बैग में महिला की जीन्स पैंट, स्कर्ट व अन्य कपड़े बरामद किए गए हैं। महिला के सिर व चेहेरे के हिस्से का फोटो हावड़ा सिटी पुलिस ने आस पास के थानों व जिलों में भेजा गया है। उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।