उधर धर्मसभा में लगा खिचड़ी भोग और इधर 16 लेडीज पर्स, मोबाइल और सोने की चेन पार, जानिए यहां

There Khichdi Bhog and other 16 ladies purse, mobile and gold chain crossed in Dharm Sabha, know here-------बंगाल के खडग़पुर में धर्मसभा में आई चोरी करने 7 महिलाएं चढी पुलिस के हत्थे