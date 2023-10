Abhishek Banerjee Latest News: राजभवन के आगे तृणमूल का तीसरे दिन भी धरना जारी, बीजेपी ने बताया ड्रामेबाजी

Published: Oct 07, 2023 07:19:21 pm

कोलकाता। कोलकाता में राज भवन (Rajbhawan) के बाहर टीएमसी (TMC) महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना (protest) शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं बीजेपी नेताओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना करने पर इसे टीएमसी (TMC) की ड्रामेबाजी बताया। TMC Abhishek Banerjee protest continue in front of Rajbhawan to meet Governor

