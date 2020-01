तृणमूल नेता की चेतावनी, दिल्ली में बंगाल की झांकी नहीं तो राज्य में एनआरसी भी नहीं

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की झांकी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में जगह नहीं मिलने की खबर सामने आने के बाद अब राज्य में राजनीति तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस जहां इसके सहारे केन्द्र सरकार पर निशाना साध रही है वहीं भाजपा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को संघवाद का पाठ पढ़ा रही है। इन सबके बीच तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का बयान चेतावनी भरे लहजे में सामने आया है। कभी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने कहा कि दिल्ली में पश्चिम बंगाल की झांकी प्रदर्शित नहीं करने दी गई तो राज्य में संशोधित नागरिकता कानून व राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू नहीं की जाएगी। मदन मित्रा सारदा चिटफंड मामले में सीबीआइ हिरासत में रह चुके हैं। हाल ही में भाटपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में वे तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उपचुनाव में उनकी हार हुई थी।

TMC leader Madan Mitra on 'Central govt rejected proposal of West Bengal tableau for republic day parade in Delhi': It's not new in the history of Bengal. Delhi is afraid of Bengal. They can cancel the tableau of Bengal in Delhi but Bengal will cancel NRC and CAA in Bengal. pic.twitter.com/Ei9SwIDDa2