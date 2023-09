Gaighata murder case: टीएमसी कार्यकर्ता ने की बीजेपी समर्थक की मां की हत्या, इलाके में तनाव का माहौल

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में बुधवार शाम 72 वर्षीय महिला (72 years old woman) की सरेआम हत्या कर दी गई। मृतक महिला का नाम कानन रॉय बताया जा रहा है जिनका परिवार बीजेपी (bjp) समर्थक था और उनकी हत्या के पीछे टीएमसी कार्यकर्ता (tmc partyworker) का हाथ होने की ख़बरें सामने आ रही है। घटना ठाकुरनगर के मनीखेड़ा गांव की है। tmc partyworker killed 72 year old woman bjp worker mother in Gaighata

