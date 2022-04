पश्चिम बंगाल : भरतपुर ग्राम पंचायत कार्यालय : तृणमूल ग्राम पंचायत और पंचायत प्रधान आपस में भिड़े

उनके समर्थकों ने भी की मारपीट

-पंचायत परिसर से बमों से भरी बाल्टी बरामद

कोलकाता Updated: April 05, 2022 11:06:11 pm

kolkata . डेबरा थाना अन्तर्गत भरतपुर ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में पंचायत सदस्य और पंचायत प्रधान आपस में भिड़ गए। उनको मारपीट करते देख उनके समर्थक भी मैदान में उतर गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान वाहनों में तोडफ़ोड़ भी की गयी। मारपीट स्थल से देशी बम से भरी एक बाल्टी भी बरामद हुई है। जिससे इलाके में उत्तेजना के साथ-साथ दहशत भी फैल गयी।

प्रधान के कक्ष में पहुंचते ही हंगामा मचाने लगी पंचायत सदस्य सूत्रों का कहना है कि श्यामपुर इलाके की ग्राम पंचायत सदस्य तहरउन्निसा बीबी अपने पति व तृणमूल नेता मुर्शिद अली और अपने समर्थकों के साथ पंचायत प्रधान जुल्फिकार अली के कक्ष में पहुँचकर हंगामा मचाने लगी। जैसे ही इस बारे में जुल्फिकार अली के समर्थकों को जानकारी मिली वे भी पंचायत प्रधान कार्यालय में पहुँच गये। दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गये। पंचायत कार्यालय परिसर से देशी बम से भरी बाल्टी भी बरामद हुई है। जिससे इलाके का माहौल और अधिक उत्तेजित हो गया।

पुलिस ने की स्थिति सामान्य-Police normalizes the situation

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस इलाके में पहुँचकर परिस्थिति को सामान्य की। बम से भरी बाल्टी को जब्त करके सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बमों को निरोधी दस्ता के सहयोग से निष्क्रिय किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

हर काम में बाधा डाल रहे पंचायत प्रधान-Panchayat head obstructing every work

पंचायत सदस्य तहरउन्नीसा बीबी का कहना है कि पिछले एक वर्ष से श्यामपुर इलाके में उन्नयन का काम नही हो रहा है। हर काम में पंचायत प्रधान बाधा डाल रहे हैं। इस बारे में आलोचना करने के लिये वे और उनके पति पंचायत प्रधान के कार्यालय में गए थे। आलोचना की जगह हमें पीटा गया।

हमला करने के इरादे से आई थी पंचायत सदस्य-Panchayat member had come with the intention of attacking वहीं पंचायत प्रधान जुल्फिकार अली का कहना है कि मारपीट और हमला करने के इरादे से दोनों अपने लोगों के साथ बम से भरी बाल्टी लेकर आये थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

