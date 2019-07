Two arrested in professor beating case, both police custody: प्रोफेसर पिटाई मामले में दो गिरफ्तार, दोनों को पुलिस हिरासत

- स्थानीय पार्षद को तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

hoogly हुगली

konnager navgram कोन्ननगर नवग्राम स्थित hira lal pal college हीरा लाल पाल कॉलेज के बांगला विषय केproffessor प्रोफेसर की बुधवार की गई पिटाई के मामले में पुलिस ने बुधवार की रात two arrest दो जनों को गिरफ्तार किया है। both they are tmcp member दोनों तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के नेता बताए जा रहे हैं। वहीं local coucillors स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद को भी पार्टी की ओर से हिंसा भडक़ाने के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर सुब्रत चटर्जी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कॉलेज के टीएमसीपी नेता संदीप पाल व विजय सरकार को गिरफ्तार किया है। दोनों को गुरुवार को श्रीरामपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत की अर्जी अस्वीकार करते उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में १२ नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद तन्मय दे को भी देखा गया है। उन्हें भी पार्टी ने शो कॉज किया है।

पुलिस आयुक्त हुमायंू कबीर ने बताया कि इस मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। भविष्य में इस तरह की घटना न घटे यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

इधर, घटना के विरोध में कॉलेज के सभी प्रोफेसर व कर्मचारियों ने कक्षाओंं का बहिष्कार किया। हमलावरों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ं दूसरी ओर उत्तरपाड़ा थाना के समक्ष छात्र संगठन एसएफआई ने घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।

- मुख्यमंत्री ने पीडि़त प्रोफेसर को फोन कर प्रकट किया दुख

पीडि़त प्रोफेसर ने बताया कि गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन कर पूरी घटना पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि वे उनके साथ हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर वे उन्हें फोन कर सकते है। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। पीडि़त प्रोफेसर ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर, तृणमूल कांग्रेस के हुगली जिलाध्यक्ष दिलीप यादव ने पीडि़त से मिलकर पूरी घटना के लिए माफी मांगी। वहीं दिलीप यादव व उत्तरपाड़ा के तृणमूल विधायक प्रबीर घोषाल ने कॉलेज अध्यक्ष से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली।

-तृणमूल जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने पर पीट रहे थे छात्रा को

पीडि़त प्रोफेसर के मुताबिक कॉलेज की छात्राओं को मुख्यमंत्री जिंदाबाद व टीएमसी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए टीएमसीपी के समर्थकों ने बाध्य किया। उसी दौरान छात्रा सिऊली घोष को नारे नहीं लगाने पर पीटा गया। वे विरोध करने पहुंचे तो उनसे भी नारे लगाने को कहा गया। इस दौरान कॉलेज के मेन गेट को बंद कर उनपर हमला किया गया।