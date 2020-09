दुर्गापूजा के दौरान यूजीसी- नेट की परीक्षा, तृणमूल का केन्द्र पर हमला

कोलकाता.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित यूजीसी नेट के कुछ विषयों की परीक्षा तिथियों के साथ बंगाल के सबसे बड़े उत्सव दुर्गापूजा की तारीखों के मेल खाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने यूजीसी-नेट के परीक्षा शेड्यूल जारी करने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि परीक्षा के लिए जारी की गई कुछ तारीखें राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा की अवधि में हैं। परीक्षाएं 24 सितंबर से 5 नवंबर के बीच कई पालियों में आयोजित की जानी हैं। शनिवार को परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी किया गया था।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल के छात्रों और संस्कृति का अपमान किया है। दुर्गा पूजा की पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के दिन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाना हास्यास्पद है।

राज्य में उत्सवों की ऋंखला 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा और महालया के साथ शुरू हो चुकी है। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है। जो 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा।

.@narendramodi Ji’s blatant disrespect for the students and culture of Bengal is out in the open! What a ridiculous decision by @DG_NTA to schedule UGC NET exams on the auspicious days of Panchami, Shashti & Saptami, this Durga Puja. pic.twitter.com/cHgzELitwb